AEW | Perché non c’è stato un match tra Christian ed il figlio Nick Wayne?

La storyline abbandonata che fa discutere i fan. La AEW è nuovamente sotto accusa per la sua gestione delle storyline, in particolare per aver lasciato cadere nel vuoto l’angle emotivo tra Christian Cage e Nick Wayne. Durante l’episodio del 28 luglio 2025 di Wrestling Observer Radio, l’analista Dave Meltzer ha espresso critiche dirette verso quella che considera una grave lacuna nella direzione creativa della compagnia. Il caso Christian-Nick Wayne: un’occasione sprecata. Meltzer ha evidenziato come la AEW avesse costruito una potenziale faida drammatica tra Christian e il suo “figlio adottivo” Nick, per poi lasciarla semplicemente svanire senza un match o una conclusione soddisfacente. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: PerchĂ© non c’è stato un match tra Christian ed il “figlio” Nick Wayne?

Sinner, con chi è stato avvistato sul campo prima del match - Il tennista azzurro numero uno al mondo Jannik Sinner vuole battere a tutti i costi il russo Andrey Rublev agli ottavi di finale del Roland Garros dopo aver dominato con facilità su Jiri Lehecka (6-0, 6-1, 6-2).

Novak Djokovic: “Forse è stato il mio ultimo match a Parigi. Sinner ha mostrato perché è il numero 1” - E se questa fosse l’ultima volta di Novak Djokovic al Roland Garros? Il serbo, dopo la semifinale persa contro Jannik Sinner, lascia trasparire questa possibilità all’interno della conferenza stampa con la quale ha salutato Parigi, dove era imbattuto dalla sconfitta contro Nadal nel 2022.

Ripetuto test su tampone Chiara, il rebus di un "ignoto": esiti a breve. Poi match con Dna di chi è stato a casa Poggi - Sarà un nodo importante per le nuove indagini sull'omicidio di Chiara Poggi quello che verrà sciolto nelle prossime ore con gli esiti della replica degli esami sul tampone orofaringeo della ragazza.

il figlio si ritira, il padre torna Ricky Hatton 47 anni ed è una leggenda della boxe britannica. Suo figlio Campbell ne ha 24 e, fin da bambino, sognava di essere come suo papà . Per dieci anni Ricky è stato all'angolo del figlio, cercando di insegnargli i segreti d

