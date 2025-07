Aerotech Academy i super esperti si formano a Pomigliano D' Arco | nuovo bando 55 posti per giovani laureati

Napoli – Si formano in Campania gli esperti in aerotech. È arrivata al traguardo la quinta edizione dell’Aerotech Academy presso il centro di eccellenza per la formazione e l’innovazione tecnologica di Leonardo a Pomigliano D'Arco. Contestualmente, è stato pubblicato il bando di selezione per la sesta edizione, che prevede 55 posti disponibili per giovani laureati interessati a intraprendere un percorso formativo d’eccellenza nel settore aerospaziale. Già formati 150 studenti. Dall’avvio del progetto, l’Aerotech Academy ha diplomato complessivamente in Campania 150 studenti. Leonardo ha già assunto 98 diplomati delle prime quattro edizioni nel sito campano, impiegandoli prevalentemente nei settori chiave dell’azienda: ingegneria di progettazione, ingegneria industriale, qualità , logistica, procurement, risorse umane e altre funzioni strategiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

