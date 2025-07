Adozione e diritto all’origine genetica | chi può richiedere di conoscere i propri genitori biologici?

Non si nasce due volte, ma chi è stato adottato spesso deve vivere come se ciò accadesse. In Italia, l’adozione cancella ogni traccia del passato: cambia il nome, il certificato di nascita, il legame giuridico con la famiglia d’origine. Ma nessuna norma è tanto forte da spegnere la domanda: da chi provengo e quali sono le mie origini? Un dubbio che non appartiene solo al diritto, ma alla condizione umana – quella che Paul Gauguin riassunse con forza primitiva in tre parole: da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo. Negli ultimi anni la Corte Costituzionale ha aperto spiragli, i tribunali hanno cominciato a interrogare madri biologiche un tempo inaccessibili, e i confronti con il diritto europeo — più aperto, più flessibile, più attento alla persona — hanno spinto il legislatore a ripensare l’equilibrio tra riservatezza e verità . 🔗 Leggi su Quifinanza.it

