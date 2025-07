addio a claudia adamo spunta il triste messaggio prima della morte

Personaggi tv. – Era il volto rassicurante della meteorologia in tv, con la sua voce pacata e lo sguardo limpido che spiegava con chiarezza i fenomeni atmosferici. Claudia Adamo, responsabile di Rai Meteo all’interno della direzione Rai Pubblica Utilità, è morta all’età di 51 anni dopo una lunga malattia. Se n’è andata in silenzio, lasciando dietro di sé un’impronta profonda nel mondo della comunicazione scientifica e della divulgazione climatica. Leggi anche: “Ho perso anche te”. Lutto per Carlotta Mantovan, l’addio commosso Leggi anche: Lutto nella musica italiana: ha lavorato con Vasco e i più grandi . 🔗 Leggi su Tvzap.it

