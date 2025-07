Addio a Claudia Adamo meteorologa Rai

1.04 Ci ha lasciati Claudia Adamo a soli 51 anni, stimata meteorologa Rai e climatologa apprezzata anche all'estero. Laureata in Fisica dell'atmosfera a Tor Vergata, aveva conseguito il dottorato all'Universit√† di Ferrara. Dal 2018 era responsabile di Rai Meteo, dove ha contribuito con rigore e passione alla divulgazione scientifica. Ha ideato il format "Green Meteo", per sensibilizzare i pi√Ļ giovani. Il direttore generale Rai, Roberto Sergio, l'ha definita "una straordinaria professionista, amata per disponibilit√† e gentilezza". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it