Roma, 28 luglio 2025 – "Ciao ragazza speciale, compagna di tante dirette e tante risate”. E’ Alberto Matano, in un post su Instagram a dare al pubblico la notizia della morte di Claudia Adamo, meteorologa, volto noto della Rai e, prima, anche di Sky Meteo 24. Adamo, responsabile di Rai Meteo, aveva solo 51 anni e da tempo era malata. Era figlia d’arte; il padre Luciano, ufficiale dell’Aeronautica era anche lui meteorologo, ad aveva lavorato a Rai2 negli anni ‘90. Laureata in fisica a Tor Vergata, aveva fatto il dottorato a Ferrara: nel corso della sua carriera ha collaborato con diversi enti di ricerca, dall'Istituto di scienza dell'atmosfera e del clima del Cnr alla Nasa, nonché con Legambiente, occupandosi di cambiamento climatico e dei suoi effetti in Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Addio a Claudia Adamo di Rai Meteo. “Ha combattuto la malattia come una tigre”

