Addio a Claudia Adamo | aveva 51 anni il commovente post dell’amica Carlotta Mantovan

Un dolore profondo per la perdita di un'amica speciale. Carlotta Mantovan ha condiviso un toccante messaggio su Instagram per ricordare Claudia Adamo, sua amica fraterna, venuta a mancare all'età di 51 anni. Claudia, meteorologa e responsabile di Rai Meteo dal 2018, è scomparsa improvvisamente, lasciando un grande vuoto non solo nella vita personale di chi l'amava, ma anche nel mondo della televisione e della meteorologia. La notizia è stata diffusa nella notte da Roberto Sergio, direttore generale della Rai. Il messaggio d'addio di Carlotta Mantovan.

