Addio a Celso Valli compositore e produttore dei big italiani | da Eros Ramazzotti a Vasco Rossi

È morto all’età di 75 anni Celso Valli, compositore, arrangiatore e produttore discografico bolognese e autore degli arrangiamenti originali per tutti i big della musica leggera, da Eros Ramazzotti a Laura Pausini, da Gianni Morandi a Vasco Rossi. A dare l’annuncio della scomparsa, è stato Eros Ramazzotti. «Celso, mi mancherai maestro», ha scritto l’artista nelle stories di Instagram. Celso, collaboratore di grandi successi e maestro a Sanremo. Nato a Bologna il 14 maggio 1950, dopo il diploma in pianoforte al Conservatorio “Giovanni Battista Martini” Valli ha iniziato come tastierista e anima di una jazz band. 🔗 Leggi su Open.online