ACI Salerno protagonista al Giffoni Film Festival | sicurezza sostenibilità e uno sguardo ai 100 anni dell’Ente

L' Automobile Club Salerno ha partecipato con entusiasmo e impegno alla 55ma edizione del Giffoni Film Festival, confermando la centralitĂ del tema dell'educazione alla sicurezza stradale e della mobilitĂ sostenibile per le nuove generazioni. Presente con le attivitĂ di "Karting in Piazza" – iniziativa che consente ai bambini di avvicinarsi in modo ludico ma formativo alle regole della strada – e con azioni concrete a favore dell'ambiente, ACI Salerno ha portato a Giffoni un messaggio chiaro: il futuro della mobilitĂ inizia dai piĂą giovani. "Essere presenti al Giffoni Film Festival significa dare un messaggio concreto ai giovani – ha dichiarato Giovanni Caturano, Direttore ACI Salerno – promuovendo sicurezza stradale, mobilitĂ sostenibile e rispetto dell'ambiente.

