Acerbi Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale nerazzurro in vista della prossima stagione. Tutti i dettagli in merito. Nel momento in cui dell’ Inter accelera sul mercato per chiudere l’affare Lookman, Cristian Chivu guarda anche alla difesa, dove un nome su tutti ha catturato l’attenzione della dirigenza: Giovanni Leoni, talento del Parma che piace a mezza Serie A. Come riportato da Tuttosport, il club nerazzurro è pronto a muoversi per il centrale classe 2006, valutato non meno di 35 milioni dal club emiliano. A fare la differenza, per l’Inter, è la presenza in panchina di Chivu: l’allenatore rumeno è stato il primo a credere in Leoni, lanciandolo da titolare in Serie A. 🔗 Leggi su Internews24.com

Acerbi Inter, decisione a sorpresa sul futuro: prospettiva ribaltata, la nuova idea