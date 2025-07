Accordo Usa-Ue sui dazi | tariffe al 15% Meloni cauto ottimismo timori per il made in Italy

ABBONATI A DAYITALIANEWS Trump: “Una buona intesa che ci avvicinerà ”. Ma acciaio e alluminio restano al 50%. Un compromesso storico siglato in Scozia. Nella Scozia sud-occidentale si è raggiunto un punto di svolta nei rapporti commerciali tra Stati Uniti e Unione Europea. Dopo mesi di tensioni e negoziati complessi, è stato siglato un accordo che prevede dazi del 15% su una serie di beni transatlantici. L’intesa è arrivata al termine di un incontro durato meno di un’ora tra Donald Trump e Ursula von der Leyen, svoltosi al resort Trump Turnberry. Le condizioni dell’accordo: investimenti, energia e tariffe. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Accordo Usa-Ue sui dazi: tariffe al 15%. Meloni, cauto ottimismo, timori per il made in Italy

In questa notizia si parla di: accordo - dazi - tariffe - meloni

Stop ai dazi dopo l’accordo Usa-Cina, firmata la tregua - Durante le trattative sui dazi doganali tenutesi tra Cina e Stati Uniti in Svizzera, i due Pasi si sono accordati per una sospensione delle tariffe che si erano imposti reciprocamente nella recente escalation della guerra commerciale voluta da Donald Trump.

Dazi, Trump pronto ad accordo commerciale con il Regno Unito - Il presidente americano Donald Trump  dovrebbe annunciare che gli Stati Uniti raggiungeranno un accordo commerciale con la Gran Bretagna.

Accordo Usa-Cina: dazi ridotti per 90 giorni. Xi: “Non ci sono vincitori in una guerra commerciale” - Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un accordo per ridurre – almeno temporaneamente – i reciproci dazi doganali aggiuntivi imposti nell’ultimo mese.

Dazi, c’è l’accordo tra Trump e von der Leyen: «Tariffe al 15%» I colloqui in Scozia. La prudenza di Giorgia Meloni https://lasicilia.it/economia/dazi-ce-laccordo-tra-trump-e-von-der-leyen-tariffe-al-15-2571391/… Vai su X

Il presidente americano Donald Trump e la presidente della Commissione Ue annunciano di aver raggiunto un accordo con l’Unione europea sui dazi. “Le tariffe saranno al 15% – hanno spiegato i mediatori – gli Stati europei acquisteranno 150 miliardi di doll Vai su Facebook

Dazi, accordo raggiunto tra Usa e Ue: tariffe al 15%. Meloni: “Bene, ma aspetto i dettagli”; Intesa USA-UE, dazi al 15% e acciaio al 50%. L'UE investirà 600 miliardi, comprerà armi ed energia - Le opposizioni: Una Caporetto, Trump unico vincitore; Dazi Usa, Trump vede von der Leyen: accordo raggiunto con Ue per tariffa al 15%.

Dazi, le ultime notizie in diretta | Meloni: «Battersi ancora sulle tariffe, vediamo quali sono le esenzioni» - La premier da Addis Abeba sull’intesa tra Usa ed Ue prende tempo sull’accordo: «Ci sono una serie di elementi che mancano così come non so a che cosa ci si riferisca quando si parla di investimenti, a ... Lo riporta corriere.it

Dazi, intesa raggiunta tra Stati Uniti e Ue. Tariffe al 15%. Meloni: "Accordo positivo" - Stati Uniti e l'UE hanno raggiunto un accordo commerciale che prevede il 15% di dazi sui prodotti europei. Riporta msn.com