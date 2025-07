Accordo Ue-Usa Von der Leyen | Voglio ringraziare Trump è un negoziatore tenace e un mediatore SOTT – Il video

(Agenzia Vista) Scozia, 28 luglio 2025 “Desidero ringraziare personalmente il Presidente Trump per il suo impegno personale e la sua leadership nel raggiungere questa svolta. È un negoziatore tenace, ma è anche un vero e proprio mediatore.” Così la Presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen in Scozia, dopo aver concluco un accordo sui dazi con il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

“Houthi arresi? In realtà per Trump quell’operazione militare costava troppo, così ha scaricato Israele e trovato l’accordo” - Roma, 13 maggio 2025 - La campagna militare Usa contro gli Houthi è terminata perché alla fine, come ha detto il presidente Donald Trump, i ribelli yemeniti si sono arresi (o almeno hanno dichiarato di non prendere più di mira navi Usa e carghi internazionali)? Forse, ma il New York Times ha fatto due conti in tasca all'amministrazione Trump e, su suggerimento di ex e attuali funzionari voluti restare anonimi, ha scoperto che in realtà lo stop è arrivato per i costi sempre più elevati dell'operazione militare.

Dazi, Trump pronto ad accordo commerciale con il Regno Unito - Il presidente americano Donald Trump  dovrebbe annunciare che gli Stati Uniti raggiungeranno un accordo commerciale con la Gran Bretagna.

Dazi, accordo Usa-Cina: sospesi per 90 giorni. Trump: "Verso reset totale" - Washington e Pechino sospenderanno l'applicazione dei dazi al 24% per tre mesi. I negoziati potranno svolgersi in Cina, negli Stati Uniti o in un paese terzo concordato da entrambe le parti

Quello firmato ieri sui dazi da Von der Leyen e Trump non è un accordo. È una genuflessione dell’Europa al nuovo gangster mondiale. Su tutta la linea (o quasi). Un modo per confermare a Trump che i modi da boss, le minacce ripetute, tutto serve ed è servito Vai su Facebook

