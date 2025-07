Accordo Ue-Usa sui dazi Meloni | Bisogna lavorare e capire come sostenere i settori colpiti – Il video

(Agenzia Vista) Addis Abeba, 28 luglio 2025 “Bisogna continuare a lavorare per ottenere un accordo che sia il migliore possibile, dopodichĂ© sedersi e interrogarsi su come si faccia a sostenere eventuali settori che dovessero essere particolarmente colpiti.” Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sull'accordo sui dazi tra Ue e Usa, a margine del terzo vertice Onu sui sistemi alimentari ad Addis Abeba, in Etiopia. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: accordo - dazi - meloni - bisogna

Stop ai dazi dopo l’accordo Usa-Cina, firmata la tregua - Durante le trattative sui dazi doganali tenutesi tra Cina e Stati Uniti in Svizzera, i due Pasi si sono accordati per una sospensione delle tariffe che si erano imposti reciprocamente nella recente escalation della guerra commerciale voluta da Donald Trump.

Dazi, Trump pronto ad accordo commerciale con il Regno Unito - Il presidente americano Donald Trump  dovrebbe annunciare che gli Stati Uniti raggiungeranno un accordo commerciale con la Gran Bretagna.

Accordo Usa-Cina: dazi ridotti per 90 giorni. Xi: “Non ci sono vincitori in una guerra commerciale” - Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un accordo per ridurre – almeno temporaneamente – i reciproci dazi doganali aggiuntivi imposti nell’ultimo mese.

Dazi: Meloni, 'Accordo positivo, ora bisogna lavorare sui dettagli' Vai su X

Dazi, il prossimo premio Nobel per l'economia Giorgia Meloni fa dichiarazioni entusiastiche e scappa: "Accordo positivo. Una guerra commerciale avrebbe... Vai su Facebook

Le Borse oggi, 28 luglio. Sefcovic: “Con Usa miglior accordo possibile sui dazi”; Dazi, Meloni: Giudizio positivo su accordo Usa-Ue, priorità era evitare lo scontro; Dazi, le ultime notizie in diretta | Bayrou (Francia): con l'intesa l'Europa si sottomette. Tajani convoca le imprese.

Accordo Ue-Usa sui dazi, Meloni: Bisogna lavorare e capire come sostenere i settori colpiti - (Agenzia Vista) Addis Abeba, 28 luglio 2025 “Bisogna continuare a lavorare per ottenere un accordo che sia il migliore possibile, dopodiché sedersi e interrogarsi su come si faccia a sostenere eventua ... Scrive msn.com

Dazi, Meloni: “Accordo positivo, ora bisogna lavorare sui dettagli”. - "Giudico positivamente il fatto che si sia raggiunto un accordo". Secondo dire.it