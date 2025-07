Accordo Ue-Usa Rosy Bindi a La7 | Von der Leyen sottomessa Meloni ha aiutato Trump sui dazi al 15%

“ L’incontro tra von der Leyen e Trump? Il tono della presidente della Commissione Ue era sottomesso. Ma, del resto, questo atteggiamento l’Europa lo ha purtroppo tenuto sin dall’inizio”. È il giudizio tagliente di Rosy Bindi, che nel corso della trasmissione In Onda (La7) lancia una frecciata anche al governo italiano e a Giorgia Meloni, riferendosi all’accordo tra Ue e Usa che introduce un dazio unico del 15% sulla maggior parte delle esportazioni europee, triplicando la media preesistente del 4,8%. In cambio, l’Europa rinuncia alle contromisure e si impegna ad acquistare energia e armamenti statunitensi per 750 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Accordo Ue-Usa, Rosy Bindi a La7: “Von der Leyen sottomessa, Meloni ha aiutato Trump sui dazi al 15%”

In questa notizia si parla di: rosy - bindi - leyen - trump

Tagadà , Rosy Bindi: "Meloni assente a Kiev? Ha fallito" - "Se Putin non accoglie al volo quest'occasione, manifesta quello che in troppi hanno pensato su di lui, e cioè che non ha nessuna intenzione di siglare un accordo nonostante l'offerta di Trump all'inizio sia stata molto generosa nei suoi confronti": Rosy Bindi lo ha detto in collegamento con Tiziana Panella a Tagadà su La7, parlando dell'incontro a Istanbul di giovedì 15 maggio.

Torna su Rai 3 il talk show di Piero Chiambretti con Anna Lou Castoldi e Francesca Pascale ospiti fisse del programma. Ospiti di questa sera Rosy Bindi e Albano - F ra varietà , comedy show e talk: r icomincia questa sera alle 21.20 su Rai 3 Donne sull’orlo di una crisi di nervi, il programma di Piero Chiambretti che racconta l’universo femminile in tutte le sue sfumature, con particolare attenzione all’attualità , alla cronaca, alla società .

Addio a Primicerio, la politica gli rende omaggio: al funerale Schlein, Renzi e Rosy Bindi - Firenze, 31 maggio 2025 – Da Elly Schlein a Matteo Renzi, da Rosy Bindi alla sindaca Sara Funaro e al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani: tanti nomi noti della politica nella chiesa di Santo Stefano in Pane a Firenze, gremita per i funerali di Mario Primicerio, ex primo cittadino della città dal 1995 al 1999.

Accordo dazi, Arianna Farinelli: "Von der Leyen ha dato ragione a Trump" Vai su Facebook

L'Europa non ha tenuto testa a Trump, la critica di Rosy Bindi all'accordo sui dazi; La politica di Giorgia Meloni non ha influenzato i dazi, l'accusa di Rosy Bindi; Bindi: “Meloni non ha preso le distanze dal neofascismo degli anni ’70.

"L'Europa non ha tenuto testa a Trump", la critica di Rosy Bindi all'accordo sui dazi - Rosy Bindi critica l'accordo siglato oggi da Ursula Von der Leyen e Donald Trump, che prevede dazi al 15%, e accusa Bruxelles di non aver tenuto testa al Presidente USA, ma di aver mostrato sudditanza ... Si legge su la7.it