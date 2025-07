“Da una parte tu hai il presidente Trump, che è il presidente eletto del numero uno, e dall’altra parte c’è la signora von der Leyen che chiaramente non capisce nemmeno quello che sta dicendo e che soprattutto non rappresenta assolutamente i 27 paesi “. Così Lucio Caracciolo, direttore di Limes, apre il suo intervento a Coffee Break, su La7, tracciando un giudizio tranchant sull’accordo raggiunto tra Stati Uniti e Unione Europea. Caracciolo sottolinea il divario abissale tra le due figure al tavolo: Trump è un leader con piena legittimazione popolare e potere esecutivo; Ursula von der Leyen, al contrario, è espressione di un mandato delegato, che non rispecchia direttamente la volontà dei cittadini europei né quella dei singoli governi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Accordo Ue-Usa, Caracciolo a La7: “Von der Leyen non capisce nemmeno quello che dice”. Frecciata a Meloni