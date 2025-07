Accordo tra Cgil e Just Eat Palermo avrà un protocollo meteo territoriale | rider fermi nelle ore più calde

Importante passo avanti a Palermo per i diritti dei rider di Just Eat. In un incontro che si è svolto nei giorni scorsi tra i rappresentanti sindacali della Filt Cgil e la direzione dell’azienda di delivery, in modalità telematica, è stata raggiunta una serie di intese su temi centrali per la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: cgil - just - palermo - rider

Accordo tra Cgil e Just Eat, Palermo avrà un protocollo meteo territoriale: rider fermi nelle ore più calde; Filt Cgil, stop al lavoro per i rider di Just Eat a Palermo per bollino rosso; Niente consegne a casa, rider in sciopero: Fanno finti ordini solo per picchiarci.

Aggredito un rider a Palermo. Cgil: "Città insicura per chi lavora" - Cgil: "Città insicura per chi lavora" Il sindacato torna a denunciare l'insicurezza che si vive in città e propone alle piattaforme di deliveroo di rifiutare gli ordini oltre un certo orario in ... Scrive agi.it

Rider, continue aggressioni a Palermo: incontro in prefettura - MSN - La sicurezza dei rider al centro di un incontro che si è svolto questo pomeriggio in modalità telematica con la prefettura di Palermo. Lo riporta msn.com