Accordo sui dazi Usa-Ue | 15% su export europeo e maxi acquisti energetici dagli Stati Uniti

Dopo mesi di tensioni e trattative serrate, è arrivata la fumata bianca tra Stati Uniti e Unione Europea sul delicato dossier dei dazi commerciali. L’intesa, annunciata dal presidente USA Donald Trump e dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen durante una conferenza stampa congiunta in Scozia, prevede un livellamento dei dazi al 15% per la maggior parte delle esportazioni europee verso gli USA – un compromesso ritenuto “il meglio possibile” da Bruxelles rispetto alla minaccia iniziale del 30%. Oltre al nuovo assetto tariffario, l’accordo prevede anche un impegno senza precedenti da parte dei Paesi UE: l’importazione complessiva di 750 miliardi di dollari in energia dagli Stati Uniti nei prossimi tre anni – tra gas naturale liquefatto (GNL), combustibile nucleare e, in misura minore, armamenti – accompagnata da investimenti europei per 600 miliardi di dollari sul territorio americano. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Accordo sui dazi Usa-Ue: 15% su export europeo e maxi acquisti energetici dagli Stati Uniti

