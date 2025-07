Accordo sui Dazi tra Italia e USA | cosa dobbiamo sapere

Non c’è niente da festeggiare rispetto all’accordo sui dati tra Italia e USA, e vi spieghiamo perchè. Il governo italiano applaude: Giorgia Meloni dall’Etiopia ha definito l’accordo con gli Stati Uniti sui dazi “positivo e sostenibile”. In pratica, Ue e Washington hanno chiuso con un compromesso: un dazio massimo del 15% sulle esportazioni europee verso gli Usa, evitando il 30% minacciato da Trump. In soldoni: una colpo piĂą leggero del previsto, ma pur sempre un colpo. Perchè Meloni è contenta? Ci sono anche le critiche. Secondo la premier, l’intesa scongiura una “guerra commerciale” che avrebbe travolto Europa e Stati Uniti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Accordo sui Dazi tra Italia e USA: cosa dobbiamo sapere

