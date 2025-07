Giorgia Meloni ha commentato favorevolmente l’accordo raggiunto tra Ue e Usa sui dazi. La premier ha comunque chiesto un aiuto da parte dell’Ue sui settori strategici, mentre il Governo spera ancora che nel testo finale ci sia spazio per clausole “ zero per zero “, soprattutto per l’agroalimentare. Il settore piĂą colpito in assoluto potrebbe essere però quello farmaceutico, che esporta oltre 10 miliardi di euro all’anno di beni negli Usa. Per questi prodotti infatti Trump ha annunciato un dazio specifico, piĂą alto del 15%. Le opposizioni intanto attaccano l’accordo e accusano Meloni di essersi arresa alle pressioni degli Usa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Accordo sui dazi, Meloni soddisfatta ma l'Italia rischia grosso