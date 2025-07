Le sue dichiarazioni, violente e caustiche, e gli insulti contro le istituzioni europee e l’ Alleanza Atlantica, sono noti. Già in passato aveva definito legittima l’uccisione dei funzionari della Nato nel caso in cui siano considerati “obiettivi”, e aveva anche attaccato il ministro della Difesa italiano Guido Crosetto. E ora arriva il commento l’ex presidente russo Dmitry Medvedev, attuale vice presidente del Consiglio di sicurezza russo anche in merito all’intesa sui dazi tra Stati Uniti ed Europa. “È completamente umiliante per gli europei, poiché è vantaggioso solo per gli Usa: rimuove la protezione del mercato europeo azzerando i dazi sui prodotti americani, crea enormi costi aggiuntivi per l’industria e l’agricoltura in molti Paesi dell’Ue per finanziare la costosa energia americana e reindirizza un potente flusso di investimenti dall’Europa agli Stati Uniti “, ha detto Medvedev. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Accordo sui dazi con Trump, Medvedev: “Gli europei impicchino la signora pazza Von der Leyen”