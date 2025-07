Accordo o resa? L’Europa accetta i dazi Usa per evitare il peggio – Eurofocus podcast Adnkronos

L’Unione europea ha accettato un dazio del 15% sulle esportazioni verso gli Stati Uniti per evitare un’escalation commerciale con Washington, che minacciava un’aliquota al 30%. L’accordo, raggiunto in extremis da Ursula von der Leyen e Donald Trump in Scozia, include impegni politici su energia e investimenti ma lascia ancora molti dettagli aperti. Alcuni settori, come . 🔗 Leggi su Ildifforme.it Š Ildifforme.it - Accordo o resa? L’Europa accetta i dazi Usa per evitare il peggio – Eurofocus podcast, Adnkronos

Grandi manovre per il congresso Pd. Pochi giorni per evitare lo scontro. Si cerca l’accordo su Giulia Corazzi - Pochi giorni per trovare l’accordo. Altrimenti il congresso si trasformerà nell’ennesima resa dei conti.

L’Azerbaigian mediatore di un accordo tra Turchia e Israele per evitare scontri in Siria - Israele e Turchia hanno raggiunto un’intesa preliminare sul coordinamento militare all’interno della Siria, dove entrambe le nazioni mantengono una presenza illegale, al fine di evitare uno scontro diretto tra le loro forze militari.

Le potenze e gli scenari. “L’accordo sul nucleare può evitare l’escalation” - Roma, 16 giugno 2025 – “In qualche modo, la diplomazia internazionale riprenderà il filo del conflitto Iran-Israele – anticipa Luigi Toninelli, 30 anni, ricercatore Ispi, specializzato in Iran e Libano –.

Meloni sui dazi: "Evitato lo scontro frontale. Ok al 15% ma l'Ue aiuti". Premier e vicepremier: "Bene l'accordo". Le Opposizioni: "È una resa a Trump" #ANSA Vai su Facebook

Accordo o resa? L’Europa accetta i dazi Usa per evitare il peggio -Ascolta - È un compromesso oneroso, ma considerato il “meno peggio” per salvare stabilità e darsi altri margini negoziali ... Riporta msn.com

La Francia contro l’accordo sui dazi tra Unione Europea e Stati Uniti - Lunedì il primo ministro francese François Bayrou ha usato parole molto dure per riferirsi all’accordo sui dazi tra Stati Uniti e Unione Europea, annunciato domenica sera. Secondo ilpost.it