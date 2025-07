Accordo di pace fra Thailandia e Cambogia Mediato da Malesia

Siglato con la mediazione della Malesia un accordo di pace tra Thailandia e Cambogia che ha messo fine al conflitto piĂą sanguinoso degli ultimi dieci anni tra i due Paesi. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Accordo di pace fra Thailandia e Cambogia. Mediato da Malesia

In questa notizia si parla di: accordo - pace - thailandia - cambogia

Nella Basilica di San Francesco lo spettacolo-testimonianza “Dissonanze in accordo”, realizzato da Rondine Cittadella della Pace in collaborazione con Orchestra Instabile di Arezzo - Arezzo, 8 maggio 2025 – Due eventi, un unico messaggio: il conflitto può trasformarsi. Successo con il progetto “Dissonanze in accordo”, che mercoledì 14 maggio 2025 porterà nella città di Arezzo una doppia occasione per incontrare la forza della testimonianza diretta, intrecciata alla musica.

Ucraina, la diretta – Rubio insiste: “Cessate il fuoco immediato”. La Cina: “Serve un accordo di pace vincolante” - L'articolo Ucraina, la diretta – Rubio insiste: “Cessate il fuoco immediato”. La Cina: “Serve un accordo di pace vincolante” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Guerra in Ucraina, Trump pessimista su un accordo tra Kiev e Mosca: “C’è troppo odio tra Zelensky e Putin, forse la pace non è possibile” - Donald Trump torna a parlare della guerra in Ucraina e questa volta lo fa con toni più cupi. In una lunga intervista alla trasmissione “Meet the Press” dell’emittente americana NBC, l’ex presidente degli Stati Uniti ha espresso pessimismo sulla possibilità di arrivare a una soluzione pacifica del conflitto tra Kiev e Mosca, lasciando intendere che un accordo potrebbe non essere raggiungibile.

#Thailandia-#Cambogia, c’è l’accordo per il cessate il fuoco immediato #guerra #28luglio #iltempoquotidiano https://iltempo.it/esteri/2025/07/28/news/thailandia-cambogia-accordo-cessate-fuoco-guerra-malesia-pace-news-43533063/… Vai su X

I leader della Thailandia e della Cambogia si incontreranno domani, lunedì, in Malesia, per colloqui finalizzati a un cessate il fuoco. Lo hanno fatto sapere le autorità di Bangkok. #ANSA Vai su Facebook

Thailandia-Cambogia, accordo per tregua e cessate il fuoco dopo scontri; Cambogia-Thailandia, Malesia annuncia accordo per cessate il fuoco immediato; Cosa succede tra Thailandia e Cambogia: accordi di pace e rischio escalation, perché fanno la guerra e che c'entra la Francia.

Thailandia-Cambogia, accordo per il cessate il fuoco. Trump: "Sono contento" - Thailandia e Cambogia hanno concordato oggi, lunedì 28 luglio, "un cessate il fuoco immediato e senza condizioni" da mezzanotte. Riporta msn.com

Thailandia-Cambogia, c'è l'accordo per il cessate il fuoco immediato - Thailandia e Cambogia hanno concordato un cessate il fuoco "immediato e incondizionato". Scrive iltempo.it