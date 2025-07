Accordo con gli Usa sui dazi la Francia insorge | L’Ue si è sottomessa

Dopo settimane di trattative serrate, gli Stati Uniti e l’ Unione europea hanno trovato un accordo sui dazi: l’intesa è stata siglata in Scozia durante l’incontro tra Donald Trump e Ursula von der Leyen. Il governo italiano ha espresso soddisfazione per un «accordo positivo» che evita una guerra commerciale (le opposizioni parlano invece di «Caporetto per l’economia»). Di diverso avviso Parigi, che parla di «sottomissione» a Washington da parte di Bruxelles. LEGGI ANCHE: PerchĂ© i dazi segnano la debolezza strategica di un’Europa succube di Trump Bayrou: «Giorno buio, l’Europa si è sottomessa». Le merci Ue dirette negli States saranno sottoposte a tariffe del 15 per cento a partire dal primo agosto. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Accordo con gli Usa sui dazi, la Francia insorge: «L’Ue si è sottomessa»

Stop ai dazi dopo l’accordo Usa-Cina, firmata la tregua - Durante le trattative sui dazi doganali tenutesi tra Cina e Stati Uniti in Svizzera, i due Pasi si sono accordati per una sospensione delle tariffe che si erano imposti reciprocamente nella recente escalation della guerra commerciale voluta da Donald Trump.

Dazi, Trump pronto ad accordo commerciale con il Regno Unito - Il presidente americano Donald Trump  dovrebbe annunciare che gli Stati Uniti raggiungeranno un accordo commerciale con la Gran Bretagna.

Accordo Usa-Cina: dazi ridotti per 90 giorni. Xi: “Non ci sono vincitori in una guerra commerciale” - Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un accordo per ridurre – almeno temporaneamente – i reciproci dazi doganali aggiuntivi imposti nell’ultimo mese.

Dazi, il premier francese Bayrou: con intesa Usa-Ue un giorno buio, l'Europa si sottomette - La Francia insorge contro l’accordo commerciale siglato domenica tra l’Unione europea e gli Stati Uniti, che prevede l’imposizione di dazi doganali americani al 15 per cento sulla maggior parte delle ... Si legge su msn.com