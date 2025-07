Accesso in sicurezza al campo sportivo via ai lavori alla nuova pista ciclabile

Proseguono sul territorio gli interventi del Comune a miglioramento della sicurezza della circolazione per ciclisti e pedoni. Sono iniziati in questi giorni, nella frazione di Montalbano, i lavori di realizzazione di un tratto di pista ciclabile sulla via Bologna (Ss64) a collegamento tra via. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Messa in sicurezza idraulica: completati i lavori in via Consorziale - Si sono conclusi i lavori in via Consorziale finalizzati alla messa in sicurezza idraulica, consentendo il completo ripristino della percorribilità stradale.

Chiusura Via Arpi: consegnato il progetto ed avviati i lavori per la messa in sicurezza - Il 1° aprile scorso è crollato parte del tetto di un palazzo a pochi metri dall’arco dell’Addolorata ai numeri civici 108 - 110 di via Arpi, e per garantire l’incolumità e la sicurezza delle persone e dei luoghi circostanti l’Amministrazione comunale ha emesso l’ordinanza sindacale n.

Briosco, al via i lavori per la sicurezza idraulica del territorio: ecco quando - Obiettivo prevenire gli allagamenti e migliorare la rete fognaria. In autunno a Briosco prenderĂ il via il nuovo progetto da oltre 1,7 milioni di euro di BrianzAcque.

Lavori di messa in sicurezza delle piste ciclabili a Verona, Benini: «Risolviamo in modo puntuale le criticità segnalate dai cittadini» - significa incentivare l’uso della bici e promuovere una città più sostenibile» ... Da veronasera.it

Piste ciclabili a Caserta, percorsi con scalini e ostacoli: «Garantire la sicurezza» - Dovevano rendere la città più vivibile e sicura per chi sceglie le due ruote ma, dopo tanti annunci, le nuove piste ciclabili a Caserta fanno ancora discutere tra ... Lo riporta ilmattino.it