Accesso alla spiaggia libera a persone con disabilità Comune affida l' area demaniale

Le persone con disabilità potranno accedere insieme alle loro famiglie alla spiaggia libera a Baia Domizia.E' quanto disposto dal responsabile del settore e patrimonio del comune di Sessa Aurunca, Amilcare Montano, che ha concesso l'affidamento del tratto di spiaggia libera di 25 x 50 metri. 🔗 Leggi su Casertanews.it

