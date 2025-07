Il giorno tanto atteso è arrivato. Oggi la nuova proprietà dell’ Ac Prato si presenta alla città e ai tifosi. L’evento si terrà dalle 17.30 allo stadio Lungobisenzio, all’interno del campo da gioco. L’appuntamento vedrà la presenza delle autorità locali e sarà aperto a tutta la tifoseria laniera: per l’occasione, la curva dello stadio sarà accessibile ai sostenitori biancazzurri, che potranno seguire da vicino questo momento di svolta per la storia del club. A presentare la nuova proprietà sarà Asmaa Gacem, amministratore unico di Finres spa (che ha acquisito il 100% delle quote del Prato dall’ Humanativa Group di Stefano Commini) e futura presidentessa, affiancata dallo staff tecnico della società . 🔗 Leggi su Lanazione.it

Ac Prato, carte svelate. Festa al Lungobisenzio