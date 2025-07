abusi su cinque pazienti psichiatriche

Era stato arrestato lo scorso febbraio con l’accusa di avere abusato sessualmente di cinque pazienti psichiatriche ricoverate nella struttura in cui lavorava. Ora Ăš a processo in abbreviato. Si parla di un infermiere che all’epoca dei fatti contestati era in servizio al Servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell’ ospedale di Leno. La vicenda era venuta alla luce tra ottobre e novembre 2024 in seguito alle confidenze di una paziente a uno psichiatra della struttura che fa capo alla Asst del Garda. La giovane, una ventenne, aveva riferito al medico di avere subito molestie dall’addetto, il quale a sentir lei allungava a sproposito le mani infilandole sotto la sua biancheria e spingendosi in palpeggiamenti e toccamenti invasivi e sgraditi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

