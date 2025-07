Abiti da uomo | le occasioni in cui fanno la differenza

Life&People.it Non è questa la sede per discutere se è l’abito che fa il monaco, ma una certezza, vale tanto per lei quanto per lui: vestirsi in maniera adeguata al contesto è un vero valore aggiunto. Questa scelta permette di sentirsi a proprio agio in ogni situazione, elevando la propria presenza. Si tratta di buongusto che, secondo un’esperta come Coco Chanel, è qualcosa di innato. Tuttavia, riteniamo che possa essere acquisito con studio e scelte mirate. Un ragionamento che vale appieno per gli abiti uomo, un capo versatile e indispensabile che ogni guardaroba dovrebbe annoverare per ogni evenienza in cui il completo è in grado di fare la differenza indossandolo con stile. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it