Abbonamenti US Avellino gli orari della biglietteria fino al 10 agosto

L’U.S. Avellino 1912 comunica che la biglietteria dello Stadio Partenio – Lombardi, in funzione della campagna abbonamenti “Branco”, per consentire ai propri sostenitori di sottoscrivere le tessere, da lunedì 28 luglio a venerdì 8 agosto osserverĂ i seguenti orari di apertura: Lunedi, Mercoledì e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Avellino Basket: mercato caldo, abbonamenti al via - Tempo di lettura: 2 minuti L’ Avellino Basket muove i primi passi verso la nuova stagione – la seconda in Serie A2 – con decisione e idee chiare.

U.S. Avellino, campagna abbonamenti: quando parte e i costi - Partirà  mercoledì 9 luglio 2025 alle ore 09:30 la nuova campagna abbonamenti dell’U.S. Avellino 1912 in vista del campionato di serie B 2025/2026.

Avellino, torna il richiamo del Branco: abbonamenti al via dal 9 luglio - Tempo di lettura: 2 minuti Partirà mercoledì 9 luglio 2025 alle ore 09:30 la nuova campagna abbonamenti dell’ U.

Branco Card: 6838 gli abbonamenti acquistati - Si è conclusa ieri, venerdì 18 luglio 2025, la prima fase della campagna abbonamenti “Branco” valida per assistere alle gare del campionato di serie B dell’U. Come scrive msn.com