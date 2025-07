Abbandonato dopo l’arrivo di un nuovo cucciolo il cagnolino Onix continua a vivere davanti il cancello di casa | commozione sui social – IL VIDEO

Tutto passa, anche l’ affetto e l’ amore. Se ne è reso conto anche il cagnolino Onix. Era il cucciolo di casa di una famiglia a Colina, in Cile. L’amico a quattro zampe veniva coccolato e accudito. Riceveva attenzioni e carezze, oltre a tanto cibo. I suoi proprietari lo facevano uscire per le passeggiate, poi si tornava al tetto caldo per la notte. All’improvviso, però, tutto è cambiato. L’arrivo di un nuovo cucciolo ha creato attimi di tensione e Onix è diventato ospite sgradito. È questa la triste storia raccontata su TikTok. Il cagnolino viveva tranquillamente, ma la convivenza col nuovo inquilino voluto da una delle figlie del proprietario di casa è stata fin da subito problematica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Abbandonato dopo l’arrivo di un nuovo cucciolo, il cagnolino Onix continua a vivere davanti il cancello di casa”: commozione sui social – IL VIDEO

In questa notizia si parla di: cucciolo - onix - arrivo - cagnolino

“Abbandonato dopo l’arrivo di un nuovo cucciolo, il cagnolino Onix continua a vivere davanti il…; Un cane malato arriva al rifugio colorato di viola, solo dopo i veterinari scoprono l’assurdo motivo.

Come gestire la prima notte con il cane appena adottato: quali sono le difficoltà e cosa fare - Passare la prima notte in un contesto sconosciuto può essere difficile per un cane: alcuni non dormono, piangono, abbaiano e cercano continuamente le ... Riporta fanpage.it