A4 il video-choc | lo schianto ripreso dalle telecamere

Al vaglio degli inquirenti i filmati delle telecamere che hanno ripreso lo schianto avvenuto domenica sull'A4. Qui l'ottantaduenne Egidio Ceriano, residente a Magenta, nel Milanese, ha percorso contromano un tratto dell'autostrada provocando uno scontro frontale in cui sono morti, oltre all'uomo altre tre persone e una è rimasta gravemente ferita. La dinamica dell'incidente è stata ricostruita dalla Polizia Stradale di Novara Est. Attorno alle 11 la Peugeot 206 Station Wagon guidata da Ceriano (l'uomo aveva rinnovato la patente due anni fa ndr ), proveniente da Milano, ha fatto inversione di marcia prima di pagare all'uscita del casello di Arluno, rimettendosi in autostrada ma contromano sulla corsia di sorpasso, che l'anziano automobilista pensava essere quelle di marcia lenta. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - A4, il video-choc: lo schianto ripreso dalle telecamere

