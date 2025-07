A Tredozio la presentazione di All' inferno! All' inferno! di Giancarlo Biserna

Giovedì 31 luglio Giancarlo Biserna presenta a Tredozio il suo "All'inferno! All'inferno!", una raccolta di 7 racconti che ruotano, in parte, attorno a Dante Alighieri, alla sua Divina Commedia, e a un possibile incontro con San Pellegrino, compatrono di Forlì, visto che i due convissero in città . 🔗 Leggi su Forlitoday.it