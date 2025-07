A San Mauro Mare è stata eletta ' Miss Nonna 2025' Premiate due signore di San Mauro Pascoli

Lo scorso fine settimana, nell’area eventi del nuovo Palazzo del Turismo ‘Arcobaleno’ di San Mauro Mare, con il patrocinio del Comune di San Mauro Pascoli, si è svolta la 21esima edizione di "Miss Nonna", il primo concorso nazionale, con marchio registrato di proprietà esclusiva di Te.Ma. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: mauro - mare - miss - nonna

San Mauro Mare conquista nuovamente la 'Bandiera Blu', il sindaco: "Ne vado particolarmente fiero" - San Mauro Mare conquista nuovamente la Bandiera Blu. Il Comune di San Mauro Pascoli si è aggiudicato, anche per il 2025, il prestigioso riconoscimento internazionale assegnato dalla Fee (Foundation for Environmental Education) ai comuni rivieraschi del territorio italiano che pongono attenzione.

Nuova voragine si apre in strada a San Mauro Mare - Una seconda piccola voragine in strada si è aperta lunedì nel tardo pomeriggio in via Marina, la strada principale di San Mauro Mare, nella stessa zona di un'altra che si aperta circa un mese fa.

Notte Rosa, a San Mauro Mare vietati vetro e lattine: multe fino a 500 euro - In occasione della Notte Rosa 2025, per tutelare l’incolumità pubblica, è stata firmata giovedì dal sindaco Moris Guidi l’ordinanza per il divieto di somministrazione e vendita da asporto e all’esterno dei locali di bevande in contenitori di vetro o lattine su tutto il territorio di San Mauro.

Questa sera al Palazzo Arcobaleno di San Mauro Mare, la Finale Nazionale della 21a edizione di Miss Nonna, il primo concorso in Italia dedicato alle nonne di ogni età , a cura di Paolo Teti. Protagoniste assolute saranno le nonne, donne incredibili che Vai su Facebook

A San Mauro Mare è stata eletta 'Miss Nonna 2025'. Premiate due signore di San Mauro Pascoli; Miss Nonna 2024, la pordenonese Maria Grazia Ragusa premiata con la fascia di damigella d'onore; Un Arcobaleno con oltre 100 eventi.

A San Mauro Mare è stata eletta 'Miss Nonna 2025'. Premiate due signore di San Mauro Pascoli - Le nonne finaliste, provenienti da tutta Italia, 43 anni la partecipante più giovane, 70 anni la nonna più grande in gara, hanno sfilato in passerella in abiti eleganti e si sono ‘sfidate’ in varie pr ... cesenatoday.it scrive

San Mauro Mare, concorso per incoronare la bellezza più ‘ruspante’ - San Mauro Pascoli, 24 agosto 2018 – A San Mauro Mare si elegge «La più bella di Romagna». Da ilrestodelcarlino.it