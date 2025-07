A occhi aperti | terzo festival internazionale di fumetto e illustrazione a cura di Hamelin

Che siano i sogni positivistici di fine Ottocento, la paura nucleare degli anni Cinquanta o lo slancio collettivo dei Sessanta poi troncato dal “no future” del punk, ogni epoca ha la necessità di costruirsi un’immagine di futuro che ci dica chi siamo e cosa vorremmo. Questa spinta sembra ora da rimettere in discussione: il futuro si è ormai accorciato, ridotto a un conto alla rovescia che opprime. È un’ attesa, più che un futuro, che ci vede incapaci di reagire alla situazione. L’alternativa sembra rifugiarsi nelle distopie, che però, divenute ormai genere codificato, non riescono più da stimolo alla riflessione o all’azione. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - A occhi aperti: terzo festival internazionale di fumetto e illustrazione a cura di Hamelin

In questa notizia si parla di: occhi - aperti - terzo - festival

La città sogna ad occhi aperti: “Spezia orchestra meravigliosa. Pronti a conquistare la serie A” - La Spezia, 15 maggio 2025 – Tutti pronti per i playoff, nel ricordo (bellissimo) della promozione di 5 anni fa, con la prima, storica serie A a Spezia.

Mancini Juve, occhi aperti: l’ex ct della Nazionale resta in corsa per la panchina del futuro! Può giocarsi questa carta - di Redazione JuventusNews24 Mancini Juve, occhi aperti: l’ex ct della Nazionale resta in corsa per la panchina del futuro! Può giocarsi questa carta per convincere la dirigenza.

Alla scoperta di alberi e piante nella pineta di Siponto con il festival 'Con gli Occhi Aperti' - Al via ‘Con gli Occhi Aperti’, il festival di teatro delle scuole e per le scuole di Bottega degli Apocrifi, realizzato col sostegno e la sinergia dell’Ambito territoriale delle politiche sociali dei Comuni di Manfredonia, Mattinata, Monte Sant’Angelo e Zapponeta.

Ieri sera? Un sogno a occhi aperti Questo festival continua a regalarci emozioni: i Delicatoni hanno acceso i motori con un live travolgente, poi sono arrivati i Calibro 35 a ricordarci perché sono una leggenda del groove italiano Concerto memorabile, pub Vai su Facebook

A occhi aperti: terzo festival internazionale di fumetto e illustrazione a cura di Hamelin; eFootball confermato titolo ufficiale della FIFAe World Cup 2025 e 2026: più nazioni, più giocatori, più spettacolo; Il testo di “Non ti dimentico”, la canzone dei Modà a Sanremo.