A fuoco catasta di cartoni davanti a supermercato | fumo e disagi

BRINDISI - Il tempestivo intervento dei dipendenti prima e dei vigili del fuoco poi, ha evitato il peggio attorno a mezzogiorno di oggi, lunedì 28 luglio, in viale Domenico Mennitti a Brindisi dove è andata a fuoco una catasta di cartoni. Si tratta di materiale di scarto del supermercato Dok. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

