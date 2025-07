a fort belvederev icino al castello di windsor edoardo viii divenne re

D a tempo inabitata, Fort Belvedere è una dimora massiccia che finora nessuno tra i Royal aveva mai voluto occupare. Importante da un punto di vista storico per essere stato teatro dell’abdicazione, nel 1936, di Edoardo VIII, il forte era stato finora ignorato e, negli ultimi 45 anni, concesso in affitto a un paperone canadese. Ma alla ricerca di una nuova residenza, William e Kate ci hanno fatto un pensierino. E Carlo avrebbe già concesso il suo permesso per assegnarlo ai principi del Galles. Bianco e perle: il look luminoso di Kate Middleton al Garter Day X William e Kate vogliono trasferirsi in una dimora più grande. 🔗 Leggi su Iodonna.it

A Fort Belvedere,v icino al castello di Windsor, Edoardo VIII divenne re