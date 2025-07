A Firenze al via l' asfaltatura in via dell' Isolotto

Firenze, 28 luglio 2025 – A Firenze prende il via dal 30 luglio l'asfaltatura in via dell'Isolotto, a seguito dei lavori della rete idrica e fognaria. Fino all’1° agosto circolazione interrotta tra via dell’Argingrosso e viale dei Platani. Divieti di transito anche in via dell’Argingrosso (tra via Torcicoda e via dell’Isolotto), via Telemaco Signorini (da via Viani a via dell’Isolotto), mentre in lungarno dei Pioppi scatterà un divieto di transito per i mezzi superiori i 35 quintali. Percorso alternativo per i veicoli provenienti dal lungarno no dei Pioppi e diretti in via dell'Argingrosso: via dei Platani-via Viani-via Torcicoda-via dell' Argingrosso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Firenze al via l'asfaltatura in via dell'Isolotto

In questa notizia si parla di: isolotto - firenze - asfaltatura - argingrosso

Firenze, i quartieri ‘sorvegliati speciali’: accese 50 telecamere. Ex Maggio e Isolotto: più sicurezza - Firenze, 25 giugno 2025 – Hanno alzato le palpebre elettroniche nelle ultime settimane altre cinquantuno telecamere pronte a scrutare e schedare quel che non va nei rioni della città .

Firenze: sorpreso a spacciare hashish e cocaina all’Isolotto. 19enne arrestato - I Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un 19enne tunisino perché ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti L'articolo Firenze: sorpreso a spacciare hashish e cocaina all’Isolotto.

Firenze, controlli della polizia: otto arresti nei quartieri di Novoli, Rifredi e all’Isolotto - In tali zone sono stati controllati i luoghi di aggregazione di persone, anche minori di età , dediti alla commissione di reati L'articolo Firenze, controlli della polizia: otto arresti nei quartieri di Novoli, Rifredi e all’Isolotto proviene da Firenze Post.

A Firenze al via l'asfaltatura in via dell'Isolotto; Al via cantieri stradali in via Baracca, D’Annunzio, dell’Isolotto e in lungarno Serristori; Firenze, Viadotto all’Indiano: via ai lavori di asfaltatura durante la notte.

A Firenze al via l'asfaltatura in via dell'Isolotto - Firenze, 28 luglio 2025 – A Firenze prende il via dal 30 luglio l'asfaltatura in via dell'Isolotto, a seguito dei lavori della rete idrica e fognaria. Secondo lanazione.it

Lavori sull’Indiano, rifacimenti della carreggiata e altri lavori: i cantieri della settimana a Firenze - L’asfaltatura notturna del Viadotto dell’Indiano, i rifacimenti della carreggiata in via della Colonna, via del Ronco Corto e via dell’Isolotto: sono alcuni dei principali lavori in programma in ... Da 055firenze.it