A 12 anni gareggia ai Mondiali di nuoto sfiorando il podio ma non è record | chi è Yu Zidi atleta che ha stracciato il regolamento

Per gli adolescenti è l’ultimo mese e mezzo di vacanza estiva prima di tornare a scuola. C’è chi va al mare, chi in montagna e chi. ai Mondiali di nuoto! E la cosa che colpisce maggiormente è che il prossimo anno Yu Zidi frequenterĂ la seconda media. Nata nell’ottobre del 2012, la giovanissima nuotatrice cinese deve ancora compiere 13 anni, ma è giĂ un’atleta straordinaria. Yu Zidi si è infatti prima qualificata alla finale dei 200 misti, poi ha anche sfiorato il podio, chiudendo a soli sei centesimi dal terzo posto. La medaglia d’oro, per la cronaca – manco a dirlo – è andata alla canadese Summer McIntosh, che ha letteralmente dominato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - A 12 anni gareggia ai Mondiali di nuoto (sfiorando il podio), ma non è record: chi è Yu Zidi, atleta che ha “stracciato” il regolamento

