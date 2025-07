Il 28 luglio segna un anniversario che pochi ricordano ma che fece la storia: per la prima volta un aereo si schiantò contro un grattacielo. Accadde nel 1945, a New York, quando un bombardiere B-25 Mitchell dell’esercito americano centrò l’ Empire State Building, allora l’edificio piĂą alto del mondo. Alle 9:40 del mattino, in una cittĂ avvolta dalla nebbia, l’aereo colpì il lato nord tra il 78° e l’80° piano. L’impatto fu devastante: 14 morti, tra cui tre militari e undici civili, e oltre venti feriti. Come avvenne l’incidente aereo contro l’Empire State Building. Una stanza dell’Empire State Building (Wikipedia Commons). 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - 80 anni fa il primo schianto di un aereo contro un grattacielo di New York: cosa accadde il 28 luglio 1945