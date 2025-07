50 anni di consultori | un compleanno con lo sguardo al futuro

Arezzo, 28 luglio 2025 – I consultori dell'Asl Toscana sud est festeggiano il loro primo mezzo secolo, tra servizi erogati e bisogni che cambiano. I consultori compiono i loro primi 50 anni: era il 29 luglio 1975 quando la legge 405 ne prevedeva l’istituzione su tutto il territorio italiano. Da allora questi presidi ad accesso libero, gratuito e diretto operano ogni giorno per tutelare e promuovere la salute psico-fisica e sociale delle donne, della coppia, della famiglia e dei più giovani. Tanto è cambiato in questi anni: l’utenza è mutata per età , provenienza geografica, cultura della salute, abitudini e tempi di vita, status giuridico di presenza e residenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

