45 suicidi in carcere da inizio 2025

16.25 Carceri: aumentano le persone detenute, peggiorano le condizioni di vita, si moltiplicano le proteste, i suicidi e le segnalazioni di trattamenti inumani. E' quanto emerge dal rapporto "L'emergenza è adesso" di Antigone. Dall'inizio dell'anno i suicidi in cella sono stati 45. A fine giugno, le persone detenute erano oltre 62.700, in aumento di 1.248 unitĂ rispetto all'anno precedente. Il sovraffollamento nelle carceri è del 134% rispetto alla capienza. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Picco di suicidi tra i soldati israeliani: già 19 nel 2025. Ben 42 dall’inizio della guerra a Gaza - Nell’ombra del massacro di Gaza si nascondono altre morti, silenziose, che raccontano però un volto spesso nascosto della guerra nella Striscia.

Toscana, detenuto 26enne si toglie la vita impiccandosi nella sua cella a Massa. Sono oltre 40 i suicidi dall’inizio dell’anno - Ennesimo suicidio in carcere. Un detenuto di 26 anni si è tolto la vita la notte scorsa all’interno del carcere di Massa (Toscana).

Troppi suicidi in carcere, avvocata in sciopero della fame Un gesto di denuncia, il suo, che si trasforma in appello diretto alle istituzioni.

Dal diario di @AlemannoTW su Facebook "DIARIO DI CELLA 15. A REBIBBIA SI SONO ACCORTI TROPPO TARDI DEL SUICIDIO DI MAURIZIO: IL 42° SUICIDIO IN CARCERE NEL 2025. MA IL MINISTRO NORDIO CONTINUA A PROMETTERE COSE IRRE

Carcere: Antigone, “oltre il 60% dei detenuti in celle sovraffollate e bollenti”. 45 suicidi da inizio anno. Dal Decreto Caivano in 3 anni +50% di minori negli Ipm; Frosinone, detenuto si suicida in carcere: è il 41mo da inizio anno in Italia; Carceri, in Toscana 4 suicidi da inizio anno. “Il sistema è già saltato, il governo investa sul personale. In Toscana mancano 800 agenti” – ASCOLTA.

Carceri, la situazione nei penitenziari italiani dal sovraffollamento ai suicidi in cella - Il sistema penitenziario minorile italiano si trova in uno stato di persistente criticità, i suicidi in cella dall'inizio dell'anno sono stati 45 (uno ogni 4 giorni) e per ora c'è una totale mancanza ...

"La vita in carcere è disumana": il viaggio di Antigone dietro le sbarre tra sovraffollamento e suicidi - Un sistema penitenziario fuori controllo che "viola i diritti fondamentali" e "tradisce ogni finalità costituzionale della pena, mettendo a dura prova la vita delle persone detenute e degli operatori ...