28 luglio 1312 a Prato il furto sacrilego della Sacra Cintola Storia e leggenda

Prato, 28 luglio 2025 - Pensate di possedere una delle reliquie sacre più preziose della storia, e immaginate di perderla perché qualcuno ha provato a rubarla. È quello che è successo a Prato tra il 27 e il 28 luglio del 1312, dunque settecentotredici anni fa. Prato possiede infatti la Sacra Cintola della Madonna. Si tratta della Sacra Cintura che, secondo antiche tradizioni, la Vergine donò a san Tommaso al momento della sua Assunzione in cielo. È qualcosa di più di una reliquia: è un prezioso simbolo di unione tra cielo e terra, tra l'umano e il divino. La leggenda Si narra che un angelo annunciò alla Vergine la morte, tre giorni prima dell'evento, e subito portò presso di Lei da località diverse, prodigiosamente, tutti gli apostoli, escluso san Tommaso.

La leggenda del furto della Sacra Cintola, avvenuto nel 1312, è tra le più affascinanti della città di Prato. Protagonista della vicenda fu Giovanni di Ser Landetto, meglio conosciuto come Musciattino, condannato per questo gesto. In occasione dell’anniversario, Vai su Facebook

