28 anni dopo il successo al botteghino raggiunge traguardi globali straordinari in un mese

Il sequel tanto atteso, 28 Years Later, diretto da Danny Boyle e scritto da Alex Garland, sta ottenendo risultati di grande rilievo al botteghino, consolidando la sua posizione come il film di maggior successo della saga iniziata con 28 Days Later. La pellicola, interpretata da un cast di alto livello con Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer, Ralph Fiennes e Alfie Williams, ha riscosso ampi consensi sia dal pubblico che dalla critica, confermando l'interesse per questa serie horror post-apocalittica. andamento del botteghino di 28 years later. risultati e milestone finanziari. Dal suo debutto mondiale il 20 giugno 2025, 28 Years Later ha mostrato una costante crescita nelle entrate, superando i 150 milioni di dollari a livello globale.

