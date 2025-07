1,36 milioni di euro in tre anni per garantire 83mila ore aggiuntive di educazione fisica Succede in Friuli Venezia Giulia

La Regione Friuli Venezia Giulia ha deciso di investire sull’educazione fisica come parte integrante del percorso formativo degli studenti, stanziando risorse specifiche per ampliare le ore dedicate al movimento in ambito scolastico. Si tratta di un’iniziativa legislativa approvata con l’ultimo assestamento di bilancio, che prevede fondi regionali a integrazione di quelli statali, con un’attenzione particolare agli alunni con disabilitĂ e a chi presenta bisogni educativi specifici. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

1,36 milioni di euro in tre anni per garantire 83mila ore aggiuntive di educazione fisica. Succede in Friuli Venezia Giulia

