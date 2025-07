Zona logistica semplificata Legacoop | Tutte le cooperative sono interessate a questa opportunità

Tempistiche accelerate, facilitazioni amministrative, zone franche doganali, crediti di imposta: sono alcune delle opportunitĂ che mette a disposizione la Zona Logistica Semplificata dell’Emilia-Romagna. Martedì 29 luglio Legacoop Romagna organizza un convegno nella sua sede di Ravenna per fare. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Zona logistica semplificata, la Regione: "Per partire siamo in attesa delle nomine dei ministeri" - Fare chiarezza sullo stato di attuazione della Zona Logistica Semplificata, il progetto strategico che ha il proprio cardine nel porto di Ravenna, mentre a Forlì include 230 ettari in cui è possibile sviluppare attività economiche con agevolazioni fiscali e meno burocrazia.

Variante della Statale 16, Uba (Pd): "DarĂ gambe alla Zona logistica semplificata" - Leonardo Uba, candidato alla Segreteria del Partito Democratico di Ferrara ha commentato "la notizia della sentenza del Consiglio di Stato a proposito della variante della Ss 16 nel tratto di Argenta".

Regione, Calvano (Pd): “Fare chiarezza sull'attuazione della Zona logistica semplificata" - Fare chiarezza sullo stato di attuazione della Zona Logistica Semplificata, il progetto strategico che ha il proprio cardine nel porto di Ravenna.

