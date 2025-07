Zenga Inter la dichiarazione a sorpresa dell’ex allenatore | Se mi hanno mai cercato? Una volta ecco quando è stato

Zenga Inter, l’ex portiere parla del suo legame con i tifosi nerazzurri e ha svelato un particolare retroscena sul mancato ritorno. Walter Zenga Inter sono due nomi indissolubilmente legati nella storia del calcio italiano. L’ex portiere, oggi allenatore, è considerato una vera e propria icona nerazzurra, non solo per le straordinarie stagioni vissute tra i pali ma anche per il legame viscerale che continua a mantenere con il popolo interista. Intervistato da Gazzetta.it, Zenga ha svelato un curioso retroscena su un suo possibile ritorno da tecnico in Serie A: «Se mi hanno mai cercato? Una volta, non mi ricordo se fosse il momento in cui presero Stramaccioni o Mazzarri». 🔗 Leggi su Internews24.com

