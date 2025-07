Zenga da Deltaplano a l’Uomo Ragno | Il primo lo inventò Brera il secondo io | ecco come

Zenag in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport ha raccontato la sua carriera, i ricordi piĂą intensi e la storia dei suoi soprannomi. Walter Zenga, leggenda tra i pali dell’ Inter, ha ripercorso con emozione la propria carriera in una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport. Dal primo colpo di fulmine a San Siro, i ricordi piĂą belli e anche l’invenzione dei sue soprannomi. Poi l’ Inter, 1982-1994: il momento piĂą bello? – «L’ultima partita, il ritorno della finale di Coppa Uefa contro il Salisburgo ne 94. Soci Andrò Via, anche se la dirigenza non mi ha comunicato nulla. Lo so perchĂ© Mancini mi ha detto che Pagliuca lascerĂ la Samp per passare all’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Zenga da Deltaplano a l’Uomo Ragno: «Il primo lo inventò Brera, il secondo io: ecco come»

In questa notizia si parla di: zenga - primo - deltaplano - uomo

Walter Zenga, la grazia del Deltaplano nerazzurro; Zenga, 60 anni da Uomo Ragno; Auguri Walter Zenga, l'ex portiere dell’Inter fa 60 anni.

Zenga: “Tornare all’Inter? Ci fu una possibilità, ma ormai non ci spero più” - «Mio padre era juventino, ma mi portava a vedere l’Inter, non so perché. Si legge su fcinter1908.it

Zenga Inter, rimpianto eterno: «Mi piacerebbe tornare, ma ormai non ci spero più» - it Zenga si apre: dal primo amore per l’Inter al legame con Bagnoli, passando per il rimpianto di non essere tornato Walter Zenga, leggenda nerazzurra tra i pali, ha ra ... Lo riporta informazione.it