Zazzaroni | Lookman-Inter? Marotta deciso un giorno nel mirino!

Zazzaroni ritorna a parlare di Lookman-Inter e fissa anche il giorno che potrebbe risultare decisivo. Beppe Marotta, racconta, non ha dubbi. Ecco il suo ultimo aggiornamento. LA DATA PER CHIUDERE – Altro giorno, altro aggiornamento da Ivan Zazzaroni per quanto riguarda il futuro di Ademola Lookman. Secondo il direttore del Corriere dello Sport, tramite Instagram, il futuro dell’attaccante nigeriano potrebbe decidersi precisamente martedì quando ci sarà la riunione in Lega. Ecco la sua spiegazione: « Lookman, la serie. Marotta è deciso: il colpo Lookman è tutto suo, percepisce l’entusiasmo della tifoseria e vuole mettere Chivu nella condizione di aver più soluzioni offensive. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Zazzaroni: «Lookman-Inter? Marotta deciso, un giorno nel mirino!»

In questa notizia si parla di: zazzaroni - lookman - giorno - inter

Zazzaroni e il botta e risposta su Lookman: ‘L’Inter 40 milioni li ha’ - Ivan Zazzaroni conferma la notizia su Ademola Lookman e il forte interesse dell’Inter. Botta e risposta social con alcuni utenti per il direttore del Corriere dello Sport.

Zazzaroni: «Lookman? Napoli prima a muoversi, poi Inter. Ora curioso» - Zazzaroni parla della trattativa per Lookman. Inter e Napoli pronte a darsi battaglia sul mercato. Così il direttore del Corriere dello Sport.

Lookman tra Napoli e Inter, Zazzaroni svela tutto: “Vi dico come stanno le cose e chi è in vantaggio” - Il direttore del Corriere dello Sport ha spiegato ancor più nel dettaglio l’attuale situazione legata all’attaccante nigeriano, conteso tra i due top club di Serie A La giornata odierna si è aperta con una bomba lanciata dal Corriere dello Sport, in merito al futuro di Ademola Lookman.

Zazzaroni: “Lookman, la proposta dell'Inter riveduta e corretta (fino a 45 milioni) non sarà presentata a Percassi prima di martedì. Il corteggiamento è un'arte. I modi sono importanti. Ma i tempi sono fondamentali. Ottimismo. PS. Leoni è un obiettivo.” Vai su Facebook

#Zazzaroni così su #Lookman-#Inter! [@GianmarcoDaria] Vai su X

Zazzaroni: “Inter-Lookman, ecco la data! Colpo tutto di Marotta: Beppe percepisce che…”; Ehi direttore, ci sono novità su Lookman all'Inter?. La risposta di Zazzaroni; Lookman-Inter, Zazzaroni predica pazienza: “Se una società ha già forzato la mano…”.

Lookman Inter, il giocatore resta in attesa! L’Inter prepara il rilancio, ecco quale sarà il giorno decisivo - Ecco quando potrebbe arrivare il nuovo affondo Ademola Lookman resta il nome in cima alla lista dei desideri dell’ ... Da informazione.it

Zazzaroni boom: “Lookman, ecco rilancio Inter. E Oaktree mette 100 mln puliti per…” - I nerazzurri sono pronti ad alzare la propria offerta per l'attaccante nigeriano: la palla passa ora all'Atalanta ... Scrive fcinter1908.it