Clima più caldo e insetti vettori sempre più diffusi stanno trasformando il paese in un’area potenzialmente endemica per malattie un tempo considerate tropicali. Dalla West Nile alla dengue, fino alla chikungunya e al rischio Zika, ecco perché l’allerta resta alta e cosa si può fare per difendersi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Zanzare e virus tropicali: come le temperature sempre più alte favoriscono la diffusione di malattie. Ecco alcune cose da sapere

Notti tropicali, allarme salute: il caldo notturno può essere letale per chi soffre di asma e malattie respiratorie - Non solo di giorno. Gli effetti negativi sulla salute delle ondate di calore si protraggono anche di notte e, anche se l’asticella del termometro non raggiunge i picchi diurni, possono essere altrettanto gravii.

Allerta malattie tropicali: Dengue e West Nile, due casi sospetti a Ferrara - Ferrara, 21 luglio 2025 – Due casi sospetti di Dengue e West Nile a Cona hanno alzato l’allerta sulla diffusione sul nostro territorio di malattie tropicali, purtroppo non insolite nel periodo estivo.

Alcuni ricercatori climatici ritengono che malattie tipicamente presenti nelle regioni tropicali, come la dengue e la chikungunya, potrebbero diventare endemiche in Europa. Ecco come prevenire la diffusione ? https://l.euronews.com/FVi Vai su Facebook

E' vero che le zanzare sono molto pericolose anche in Italia? - In Italia, le zanzare non trasmettono la malaria, che è stata debellata dal nostro Paese negli anni ’50, ma sono presenti specie come la zanzara tigre (Aedes albopictus) che può trasmettere virus come ... Scrive ansa.it