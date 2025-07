Yu Zidi subito un prodigio | a 12 anni si qualifica per la finale mondiale dei 200 misti

Settimo tempo a Singapore per la giovanissima cinese, che a maggio ha stupito tutti brillando nei campionati nazionali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Yu Zidi subito un prodigio: a 12 anni si qualifica per la finale mondiale dei 200 misti

